كوريا الجنوبية: بيان قمة اليابان لن يتضمن نزع النووي

أكد مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، أن البيان الخاص الذي تتبناه القمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، بعد غدٍ الأربعاء، في اليابان، لن يشمل نزع السلاح النووي.



وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن المكتب الرئاسي يسعى إلى أن يشمل البيان الخاص محتوى ذا صلة بإعلان بانمونجوم، إلا أن مصادر قالت إن الحكومة اليابانية ترغب في أن يتضمن نزع السلاح النووي بصورة كاملة، ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.



وأشار مصدر رفيع بالمكتب الرئاسي، إلى أن الحكومة تصر على أن البيان الخاص يهدف إلى تأييد إعلان بانمونجوم فقط.. وكان المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كيم وي كيوم، قد أفاد بأنه ليس هناك سبب لكي يتضمن البيان الخاص محتوى ذا صلة بنزع السلاح النووي والعقوبات ضد كوريا الشمالية.



