2 يونيو.."الأخوة المتضامنين" تُوزع أرباح 2017

قالت الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 2 يونيو 2018، ستنظر في توزيع الأرباح عن 2017 من عدمه.



وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الجمعية ستنظر في تعديل مجلس الإدارة والقوائم المالية لعام 2017 وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها.



وحققت الشركة أرباحا بلغت 254.2 ألف جنيه في العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 227.9 ألف جنيه في 2016.



وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4 ملايين جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.6 مليون جنيه في 2016.