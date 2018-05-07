محكمة إندونيسية تؤيد حكم حل حزب إسلامى

أيدت محكمة إندونيسية اليوم الإثنين، قرارًا حكوميًا بحل الفرع المحلي لمنظمة إسلامية دولية، تسعى لتوحيد الدول الإسلامية تحت راية الخلافة، وكان نشطاء من حزب التحرير الإسلامي تقدموا بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في الدولة العام الماضي، يطالبون فيها وزارة العدل بسحب قرار يلغي الصفة القانونية للحزب.



وقال القاضي تري كاهيا اندرا بيرمانا، إن قرار المحكمة قانوني لوجود أدلة كثيرة على سعى المنظمة لتغيير أيدولوجية الدولة.



وجاءت خطوة الوزارة لحظر الحزب عقب إصدار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قرارًا بحل المنظمات التي تمثل تهديدًا للوحدة الوطنية وتقوض إيدولوجية الدولة.



وينظر إلى قرار الرئيس على أنه بمثابة استهداف للمنظمات الإسلامية المتشددة، وانتقدته الجماعات الحقوقية ووصفته بأنه تهديد لحرية تكوين الجمعيات.



ويشار إلى أن حزب التحرير، الذي يقول إنه يستخدم أساليب غير عنيفة لتحقيق هدفه بتأسيس الخلافة، يزداد نشاطه في إستراليا وبريطانيا، ولكنه محظور فى عدة دول بالشرق الأوسط ووسط آسيا.