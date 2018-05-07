القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الإثنين 07/مايو/2018 - 11:01 ص

أحمد ناجى: فوز المنتخب فى ودية الكويت يعطى اللاعبين دفعة معنوية

أحمد ناجي،
أحمد ناجي،
أش أ
dostor.org/2159722

قال مدرب حراس مرمى منتخب مصر لكرة القدم أحمد ناجي، إن فوز المنتخب في المباراة الودية المقبلة أمام منتخب الكويت والمقرر لها 25 مايو الجارى، على استاد جابر الأحمد، يعتبر هدفًا للجهاز الفني؛ حتى يكتسب "الفراعنة" دفعة معنوية في المواجهات المقبلة قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم.

وأضاف ناجي - في تصريح اليوم الإثنين - أن طريقة لعب المنتخب الكويتي تشبه إلى حد كبير أداء المنتخب السعودي الذي يتواجد مع مصر في نفس المجموعة بالمونديال.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم، منتخب مصر في المجموعة الأولى، بجوار روسيا البلد المضيف، والسعودية وأوروجواى.

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