«صحيفة إماراتية»: الخطر الإيراني عابر للحدود ولا بد من وقفة ضده

أكدت صحيفة «الوطن» الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، أن الخطر الإيراني عابر للحدود ومعروف لجميع دول العالم، ولا بد من وقفة حازمة وتحرك فعال أكثر من أي وقت مضى، لشل نظام إيران ردا على كل ما يقوم به.



وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان «تأديب إيران.. مسئولية عالمية»، إن مخاطر إيران العابرة للحدود معروفة لجميع دول العالم، وما يقوم به نظامها من تجارب وما ينتهجه من سياسات يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي برمته، وطالما كان أمن المجتمع الدولي في مرمى العبث الإيراني فلا بد من وقفة حازمة وتحرك فعال أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يكون عبر عقوبات كفيلة بشل نظام إيران ردًا على كل ما يقوم به.



وأضافت: «إن الكثير من الدول- والعربية خاصة- تعرضت للويلات جراء إجرام ووحشية نظام إرهابي يقوم على دعم الميليشيات التي استباحت دماء شعوب من حقها أن تتحرك وتقاضي هذا النظام في أي محكمة دولية».



وأشارت إلى أن الأمريكيتين شهدتا الكثير من محاولة كسر العقوبات بطريقة غير شرعية، وهذا دليل على مواصلة العبث، فضلًا عن تبييض الأموال وتهريب المخدرات وغير ذلك مما أقدمت عليه إيران بشكل مباشر أو عبر أدواتها وأذرعها، وهذا أيضًا يحتاج لتحرك قانوني دولي لأن المتضرر دول وأمن عالمي تتضافر أغلب الجهود لحفظه.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن دعم الإرهاب سياسة ثابتة في «نظام الملالي»، بما فى ذلك احتضان «القاعدة»، وغيرها من الجماعات الإرهابية وهي كثيرة جدًا، وتعمل علنًا ولا تتردد بالتبجح بأن مرجعيتها نظام إيران، وهي جميعها جماعات وتنظيمات مصنفة بأنها إرهابية في أغلب دول العالم.