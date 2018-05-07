القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

عالم
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:59 ص

«صحيفة إماراتية»: الخطر الإيراني عابر للحدود ولا بد من وقفة ضده

«صحيفة إماراتية»:
أش أ
dostor.org/2159718

أكدت صحيفة «الوطن» الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، أن الخطر الإيراني عابر للحدود ومعروف لجميع دول العالم، ولا بد من وقفة حازمة وتحرك فعال أكثر من أي وقت مضى، لشل نظام إيران ردا على كل ما يقوم به.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان «تأديب إيران.. مسئولية عالمية»، إن مخاطر إيران العابرة للحدود معروفة لجميع دول العالم، وما يقوم به نظامها من تجارب وما ينتهجه من سياسات يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي برمته، وطالما كان أمن المجتمع الدولي في مرمى العبث الإيراني فلا بد من وقفة حازمة وتحرك فعال أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يكون عبر عقوبات كفيلة بشل نظام إيران ردًا على كل ما يقوم به.

وأضافت: «إن الكثير من الدول- والعربية خاصة- تعرضت للويلات جراء إجرام ووحشية نظام إرهابي يقوم على دعم الميليشيات التي استباحت دماء شعوب من حقها أن تتحرك وتقاضي هذا النظام في أي محكمة دولية».

وأشارت إلى أن الأمريكيتين شهدتا الكثير من محاولة كسر العقوبات بطريقة غير شرعية، وهذا دليل على مواصلة العبث، فضلًا عن تبييض الأموال وتهريب المخدرات وغير ذلك مما أقدمت عليه إيران بشكل مباشر أو عبر أدواتها وأذرعها، وهذا أيضًا يحتاج لتحرك قانوني دولي لأن المتضرر دول وأمن عالمي تتضافر أغلب الجهود لحفظه.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن دعم الإرهاب سياسة ثابتة في «نظام الملالي»، بما فى ذلك احتضان «القاعدة»، وغيرها من الجماعات الإرهابية وهي كثيرة جدًا، وتعمل علنًا ولا تتردد بالتبجح بأن مرجعيتها نظام إيران، وهي جميعها جماعات وتنظيمات مصنفة بأنها إرهابية في أغلب دول العالم.

موضوعات متعلقة

صحف إماراتية: عاصفة الحزم.. 3 سنوات من العطاء في اليمن

صحيفة سعودية: صواريخ الحوثى الإيرانية الموجهة ضد المملكة انتهاك أممى

صحيفة سعودية: إيران نموذج لسياسة التناقض مع حسن الجوار

صحف الإمارات: إيران باتت معزولة وتلقت ضربة أخرى من المغرب

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ حوالي 9 ساعات

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟

منذ 3 أيام

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 4 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 4 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

الآن

إنشاء منصة مقاومة جليد القطب الشمالى فى سان بطرسبورج عام 2019

اليوم.. «دفاع البرلمان» تبدأ مناقشة قانون المرور

الجيش السورى يعتزم تقسيم منطقة سيطرة «داعش» فى دمشق إلى قسمين

أسعار العملات العربية اليوم.. و«الريال السعودى» بـ4.73 جنيه

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

كشكول

بالصور.. حصاد 120 فدان قمح بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

نائبة تحرج وزير التعليم بشأن كثافة فصول المحافظات

عميد كلية القرآن بطنطا: امتحانات الشفوي والتخلفات تسير بهدوء تام

وزير التعليم للنواب: «مش هطلع عيّل.. ولمّا بقول حاجة هعمل أبوها»

وزير التعليم: «متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»

الأمصار

بث مباشر.. مراسم تنصيب بوتين رئيسا لروسيا

أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم الثلاثاء

«الصداقة الفلسطينية» تنظم مبادرة للتبرع بالكتب لـ«جامعة الموصل»

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة

بالفيديو.. لافتات «السفارة الأمريكية» تنتشر في شوارع القدس

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

3 نصائح لمرضى فقر الدم فى رمضان

جزيرة مخصصة للنساء فقط فى فنلندا

"الكلام مع النفس" يحل المشاكل المعقدة

ads
ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اكتشاف علاج جديد للصداع النصفى

الدستور على فيسبوك
ads