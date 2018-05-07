الأسهم الأوروبية ترتفع خلال التعاملات بدعم قطاع الطاقة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم قطاع الطاقة، وذلك بعد أن ارتفع خام "نايمكس" أعلى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.
وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1% إلى 387.5 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني عند 12849.3 نقطة بنسبة صعود 0.2%.
أما مؤشر "كاك" الفرنسي فهبط بنحو 0.096% مُسجلًا 5512.6 نقطة.
أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فقد توقفت تداولاته اليوم في إجازة رسمية احتفالًا بعيد الربيع، وكان المؤشر أنهى تعاملات الجمعة الماضي على ارتفاع بنحو 0.9% إلى 7567.1 نقطة.
وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.1929 دولار.
وكان خام "نايمكس" قد تجاوز مستوى 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، مما دعم أسهم التعدين والطاقة.
وخلال تلك الفترة ارتفع خام "نايمكس" بنحو 0.9% إلى 70.3 دولار للبرميل.
كما تلقت البورصة الأوروبية دعمًا من سهم "تسلا" الذي ارتفع بدعم تحالف عالمي مع "ستاربكس" الأمريكية.