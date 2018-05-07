إحالة مدير عام الشئون المالية بـ«طرق دمياط» للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، مدير عام الشئون المالية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.



وأكد تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أن "أحلام.م"، مدير عام الشئون المالية بمديرية الطرق والنقل بمحافظة دمياط لم تؤدِ العمل المنوط بها بدقة، وخالفت القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والقواعد المالية، ما ترتب عليه المساس بأموال جهة عملها.



وكشفت التحقيقات، أن المحالة للمحاكمة عرضت مذكرة على المحافظ طلبت فيها الموافقة على زيادة كميات بعض أعمال عملية رد الشيء لأصله بقرية المنازلة داخل نطاق المحافظة بقيمة ارتباط 142 ألف جنيه رغم عدم وجود اعتماد مالي لتلك الأعمال على نحو ترتب عليه عدم صرف مستحقات الشركة المنفذة وسداد فوائد التأخير عن السداد.