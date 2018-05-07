السجن ما بين 3 و6 سنوات لمتهمين اثنين بالاتجار فى الترامادول

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن 3 سنوات لهاني حسن، و٦ سنوات لعصام شبل، لاتجارهما بالترامادول.



صدر الحكم، برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.





اسندت النيابة العامة الي المتهمين عصان شيل وهاني حسن تهمةاحراز الترامادول المخدر بقصد الاتجار



واكدت تحريات معاون مباحث الدرب الاحمر أنه علي اثر معلومه تلقاها أفادت باتجار الاول في المواد المخدره انتقل الي حيث ايقن تواجدة فابصره بائعا للثاني اقراص الترامادول ابمخدر فضبطهما وبتفتيشة لهما عثر علي حوزة كل منهما علي مزيد منها ومبلغ مالي وبمواجهتما اقرا بقصد الاتجار