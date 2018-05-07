تفريغ تسجيلات مكالمات الأسرة المقتولة بفيلا الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الإثنين، بتفريغ تسجيلات مكالمات الأسرة المقتولة بمدينة الرحاب، خلال الفترة الأخيرة، بعد موافقة شركات المحمول الخاص بهم.



أكد مصدر بالنيابة، أن التحقيقات لا تزال تسير بخطى كبيرة، لكشف غموض الحادث، مشيرًا إلى أن الأسرة المقتولة كانت تمتلك "كلبًا" للحراسة، حسب أقوال الشهود، ولم تعثر عليه جهات الأمن حتى الآن.



وكان 5 أشخاص من أسرة واحدة، قد لقوا حتفهم داخل منزلهم بمدينة الرحاب، أول أمس السبت، وتحاول جهات التحقيق وقوات الأمن كشف غموض الواقعة.