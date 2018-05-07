"الداخلية" تحبط تهريب 3 طن بانجو و66 ألف قرص مخدر خلال أسبوع

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جهودها في إطار إستمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم المواد المخدرة وضرب أوكارها، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء زكريا الغمري، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن وقوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية خلال أسبوع من ضبط 30 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 51 متهمًا.



ونجحت تلك الحملات في إحباط 3 طن بانجو، 45 كيلو حشيش، 43 جرام وكايين، 755 جرام هيروين، 360 جرام فودو، 5700 قرص أكستاسي، 35 ألف قرص كيبتاجون، 26 ألف قرص ترامادول، 4 أسلحة نارية، و66 طلقة.



أمر اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون.