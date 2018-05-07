النيابة الإدارية تعاين حريق المتحف المصرى الكبير لحصر الخسائر

انتقل فريق من النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، لإجراء المعاينة اللازمة لحريق المتحف المصري، وحصر الخسائر والخلفيات.



وكانت النيابة العامة، قد انتقلت لمعاينة المتحف، وأسفرت المعاينة عن أن الحريق نشب بالواجهة الخلفية الغربية لمبنى المتحف المصري الكبير، بسبب تطاير الشرر الناتج عن استخدام جهاز اللحام والصاروخ الكهربائي، وسقوطه علي طبقة العزل "الفوم"، التي تغطي الواجهة الخرسانية الخلفية الغربية للمبنى، والأعمدة المستخدمة في الصعود على تلك الواجهة "السقالات"، ما تسبب في اشتعال النيران بها.



وكان حريق نشب بأحد المبانى الإنشائية التي يبلغ عددها 10 مبان، ويحمل اسم "الكونفرس" بالمتحف المصري الكبير بالهرم، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، ونجحت في إخماده.