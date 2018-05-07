الرئيس المجري يُكلف فيكتور أوربان بتشكيل الحكومة

طلب الرئيس المجري يانوش أدير اليوم الاثنين من فيكتور أوربان تشكيل حكومته الجديدة، وأوصى البرلمان باختيار أوربان رئيسا للوزراء لفترة جديدة تستمر أربع سنوات.



وقال أوربان البالغ من العمر 54 عامًا، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة الشهر الماضي في مؤتمر صحفي إن المهمة الرئيسية لحكومته هي "الحفاظ على أمن المجر وثقافتها المسيحية".



ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى غدا الثلاثاء، ويستحوذ حزب فيدس القومي اليميني، الذي ينتمي إليه أوربان، على 133 من إجمالي 199 مقعدا.