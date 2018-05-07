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الإثنين 07/مايو/2018 - 10:37 ص

السفير الفرنسي في روسيا يكشف موقف بلاده من استمرار "الأسد"

بشار الأسد
بشار الأسد
مروة عنبر
dostor.org/2159672

نفى السفير الفرنسي في روسيا، سيلفي بيرمان، اليوم الاثنين، مطالبة بلاده باستقالة الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

ورد السفير الفرنسي عن سؤال الصحيفة حول هدف فرنسا في سوريا قائلًا: "الأولوية بالنسبة لنا هى محاربة الإرهاب في سوريا، أما الهدف الثاني هو حل أزمة اللاجئين".

ولفت "بيرمان" إلى أن فرنسا تفضل بقاء السوريين في بلادهم لأن الهجرة ستؤدي إلى أزمات جديدة في أوروبا، ومن هنا يجب على السوريين البقاء في بلادهم من خلال تغييرات وإصلاحات سياسة في سوريا.

وأضاف: "أولويات فرنسا هى تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، بالإضافة إلى إيجاد حل سياسي يرضي جيمع الأطراف ومنع استعمال الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب".

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