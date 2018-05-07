بلاغ للنائب العام يتهم سما المصرى بإهانة المشاعر الدينية للمصريين

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد سما المصرى، اتهمها فيه بإهانة المشاعر الدينية للمصريين.



وقال البلاغ، الذى حمل رقم 2974 لسنة 2018، إنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لسما المصرى نقلت من خلاله قيامها بتقديم برنامج دينى فى رمضان أطلق عليه اسم "أهل العلم"، وهو الأمر الذى أثار إهانة المشاعر الدينية للمصريين، لأنه فى الوقت ذاته تنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية وصفحتها الشخصية فيديوهات مثيرة للغرائز وتقترب من الإباحية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة كل من شاهد هذا الإعلان عن البرنامج التى أعلنت سما المصرى عن تقديمه.



وأضاف محمود، فى بلاغه، أن الشكل الذى ظهرت عليه سما المصرى، وهى تعلن عن برنامجها الدينى لا يمكن أن يتسق مع هيبة تلك البرامج الدينية فى شهر رمضان.



وطالب فى بلاغه بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة فى وقائع البلاغ المقدم، وإحالة سما المصرى لمحاكمة جنائية عاجلة لإهانتها المشاعر الدينية للمصريين.