القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

الصحة
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:36 ص

اكتشاف علاج جديد للصداع النصفى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2159669

قال باحثون إن هناك دواءً جديدًا، قد يغير حياة المصابين بالصداع النصفي، وأطلق عليه اسم "إيرينوماب"، حيث يمكن للمريض أن يحقن نفسه به مرة واحدة في الشهر.

وهذا الاكتشاف الجديد بإمكانه أن يغير حياة المصابين بالمرض بطريقة أفضل وأنجح من غيره من الأدوية التي تم اكتشافها ويتم استعمالها دومًا.

وكانت هذه الدراسة التي قدمت، مؤخرًا، خلال الدورة السبعين للاجتماع السنوي لأكاديمية علم الأعصاب في لوس أنجليس، أن "إيرينوماب" هو مضاد أحادي الخلية يمنع ظهور أعراض الآلام ويستهدف الببتيد المرتبط بجينة الكالسيتونين.

وينقل هذا "الببتيد" إشارات الأوجاع الناتجة عن الشقيقة، وهكذا سيتمكن الدواء الجديد "إيرينوماب"، من أن يحول دون نقلها مستهدفًا أعصاب الجهاز العصبي، واختبر فريق الباحثين هذا الدواء أي "إيرينوماب" على 246 متطوعا يعانون بانتظام من الصداع النصفي. فكان يتم حقنهم بهذا الدواء مرة كل شهر لـ3 أشهر.

الجدير بالذكر أن الصداع النصفي أو الشقيقة يتسبب بآلام حادة في الرأس، مع حاجة للاستلقاء والتواجد في العتمة والسكون التام مع إغلاق العينين، إضافة للغثيان والاستفراغ، فهذه الآلام لها تداعيات هامة جدا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمريض.

وقد عجز الطب عن إيجاد دواء ناجع لهذا المرض أو لتخفيف آلامه. لكن هذا الدواء الجديد، كما أشارت دراسة أولية أمريكية، سيقلل بنسبة 50% نوبات الألم لدى بعض المرضى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

إنشاء منصة مقاومة جليد القطب الشمالى فى سان بطرسبورج عام 2019

اليوم.. «دفاع البرلمان» تبدأ مناقشة قانون المرور

الجيش السورى يعتزم تقسيم منطقة سيطرة «داعش» فى دمشق إلى قسمين

أسعار العملات العربية اليوم.. و«الريال السعودى» بـ4.73 جنيه

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

كشكول

بالصور.. حصاد 120 فدان قمح بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

نائبة تحرج وزير التعليم بشأن كثافة فصول المحافظات

عميد كلية القرآن بطنطا: امتحانات الشفوي والتخلفات تسير بهدوء تام

وزير التعليم للنواب: «مش هطلع عيّل.. ولمّا بقول حاجة هعمل أبوها»

وزير التعليم: «متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»

الأمصار

بث مباشر.. مراسم تنصيب بوتين رئيسا لروسيا

أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم الثلاثاء

«الصداقة الفلسطينية» تنظم مبادرة للتبرع بالكتب لـ«جامعة الموصل»

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة

بالفيديو.. لافتات «السفارة الأمريكية» تنتشر في شوارع القدس

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

3 نصائح لمرضى فقر الدم فى رمضان

جزيرة مخصصة للنساء فقط فى فنلندا

"الكلام مع النفس" يحل المشاكل المعقدة

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

اكتشاف علاج جديد للصداع النصفى

الدستور على فيسبوك
ads