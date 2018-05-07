"صالح": أوروبا تستحوذ على 30% من صادرات "الصناعات الهندسية"

قال مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن أوروبا تستحوذ على ما يقرب من 30% من صادرات قطاع الصناعات الهندسية.



وأضافت "صالح"، خلال كلمتها بملتقى المجالس التصديرية بممثل بنك أوروبا، أن قطاعات صناعية عديدة وعلى رأسها "الغزل والنسيج – مواد البناء – والمفروشات المنزلية"، أبدت رغبتها في حضور اللقاء لاستبان الخدمات التي يوفرها ممثلو الجهتين "مصر أوروبا – ميناء كوبر - سولفانيا "، بالإضافة إلى وجود سوابق تصديرية للقطاعات السابقة للدول الأوروبية وهو ما سيتم طرحة خلال اللقاء المنتظر.