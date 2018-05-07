جزيرة مخصصة للنساء فقط فى فنلندا

حققت فكرةُ الفيلم العربي "بنات حواء" من إنتاج عام 1954 إلى حقيقة على أرض الواقع، من خلالِ جزيرة في فنلندا، مخصصة للنساء فقط.



ومثلما تدورُ أحداثُ الفيلم حول تأسيسِ جمعيةٍ لمناهضة الرجل، فإن الجزيرة المتواجدة قبالةَ ساحلِ بحر البلطيق، مسخرة لخدمة عضوات مؤسسة نسائية تدعى "سوبر شي" أو "سوبر هي"، والتي تزخرُ بالأنشطة الترفيهية المقوية للجسم والعقل والروح، مثل التجديف، وتمارين التنفس، والأطعمة الغذائية، والتدليك، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وترجع فكرة إنشاء الجزيرة، إلى سيدة الأعمال كريستينا روث، التي اشترتها في سبتمبر 2017.



وحصلت "ماتيسيا للاستشارات" في عام 2015، وهي شركة استشارية تابعة لكريستينا روث، على المركز السابع في قائمة مجلة "فوربس" الأسرع نموا في قائمة الشركات المملوكة للنساء، وكانت إيراداتها في ذلك الوقت تبلغ 45 مليون دولار، لتقرر صاحبتها أن تبيعها بعد عام، وتطلق مؤسسة تدعى "سوبر شي" على الجزيرة، التي توفر الكثير من أشكال الترفيه للعضوات، بمقابل مادي يصل إلى 8000 دولار.



وعن فكرة "سوبر هي"، توضح روث إن مجتمع "سوبر هي" يتألف من نساء مستقلات ماديًا ونفسيًا، ويسعين إلى أن يصبحن أفضل نسخة من أنفسهن.



