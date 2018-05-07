القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منوعات
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:33 ص

جزيرة مخصصة للنساء فقط فى فنلندا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2159665

حققت فكرةُ الفيلم العربي "بنات حواء" من إنتاج عام 1954 إلى حقيقة على أرض الواقع، من خلالِ جزيرة في فنلندا، مخصصة للنساء فقط.

ومثلما تدورُ أحداثُ الفيلم حول تأسيسِ  جمعيةٍ لمناهضة الرجل، فإن الجزيرة المتواجدة قبالةَ ساحلِ بحر البلطيق، مسخرة لخدمة عضوات مؤسسة نسائية تدعى "سوبر شي" أو "سوبر هي"، والتي تزخرُ بالأنشطة الترفيهية المقوية للجسم والعقل والروح، مثل التجديف، وتمارين التنفس، والأطعمة الغذائية، والتدليك، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وترجع فكرة إنشاء الجزيرة، إلى سيدة الأعمال كريستينا روث، التي اشترتها في سبتمبر 2017.

وحصلت "ماتيسيا للاستشارات" في عام 2015، وهي شركة استشارية تابعة لكريستينا روث، على المركز السابع في قائمة مجلة "فوربس" الأسرع نموا في قائمة الشركات المملوكة للنساء، وكانت إيراداتها في ذلك الوقت تبلغ 45 مليون دولار، لتقرر صاحبتها أن تبيعها بعد عام، وتطلق مؤسسة تدعى "سوبر شي" على الجزيرة، التي توفر الكثير من أشكال الترفيه للعضوات، بمقابل مادي يصل إلى 8000 دولار.

وعن فكرة "سوبر هي"، توضح روث إن مجتمع "سوبر هي" يتألف من نساء مستقلات ماديًا ونفسيًا، ويسعين إلى أن يصبحن أفضل نسخة من أنفسهن.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهرين

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من شهرين

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ 3 شهر

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

إنشاء منصة مقاومة جليد القطب الشمالى فى سان بطرسبورج عام 2019

اليوم.. «دفاع البرلمان» تبدأ مناقشة قانون المرور

الجيش السورى يعتزم تقسيم منطقة سيطرة «داعش» فى دمشق إلى قسمين

أسعار العملات العربية اليوم.. و«الريال السعودى» بـ4.73 جنيه

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

كشكول

بالصور.. حصاد 120 فدان قمح بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

نائبة تحرج وزير التعليم بشأن كثافة فصول المحافظات

عميد كلية القرآن بطنطا: امتحانات الشفوي والتخلفات تسير بهدوء تام

وزير التعليم للنواب: «مش هطلع عيّل.. ولمّا بقول حاجة هعمل أبوها»

وزير التعليم: «متظاهرو النظام الجديد فيهم 10 مخلفوش أساسًا»

الأمصار

بث مباشر.. مراسم تنصيب بوتين رئيسا لروسيا

أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم الثلاثاء

«الصداقة الفلسطينية» تنظم مبادرة للتبرع بالكتب لـ«جامعة الموصل»

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة

بالفيديو.. لافتات «السفارة الأمريكية» تنتشر في شوارع القدس

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

3 نصائح لمرضى فقر الدم فى رمضان

جزيرة مخصصة للنساء فقط فى فنلندا

"الكلام مع النفس" يحل المشاكل المعقدة

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

اكتشاف علاج جديد للصداع النصفى

الدستور على فيسبوك
ads