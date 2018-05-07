القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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حوادث
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:33 ص

مصرع شخص وإصابة 3 بينهم رضيع فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

مصرع شخص وإصابة 3
بنىى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2159663

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بينهم رضيع، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الشرقى بحرى "نفق سنور" بحوالي 3 كيلو بدائرة محافظة بنى سويف.

وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة لشخص ويدعى محمد عبدالتواب أحمد، 56 سنة، مقيم بمركز مطاي محافظة المنيا، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام ونقل 3 مصابين إلى قسم الاستقبال وهم رشا طلبة رشدي 35 سنة، يوسف محمد عبدالتواب أحمد 13 سنة، عبدالرحمن محمد عبدالتواب ثلاثة أشهر تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.

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