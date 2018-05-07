القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الإثنين 07/مايو/2018 - 10:33 ص

"الكلام مع النفس" يحل المشاكل المعقدة

الكلام مع النفس يحل
dostor.org/2159662

اعتاد معظمنا على الاعتقاد بأن التكلم مع النفس أول علامة على الإصابة بالجنون، ولكن علماء يقولون إن التفكير بصوت عال أفضل طريقة لإنجاز الأمور وحل المهام الصعبة.

ووجدت دراسة أن حل المشكلات يكون أفضل عندما نفكر بصوت مرتفع، ما يجعل الأخطاء أقل بنسبة 78% مما لو قمنا بحلها بصمت.

وشارك  ٣٥ شخصًا في الدراسة التي أجريت بجامعة Nottingham Trent  طُلب منهم المشاركة في لعبة ورق معقدة، تضمنت أنماطًا في تسلسل الأرقام والألوان والأشكال. واحتوت عبوة اللعبة على 48 ورقة بأنماط مختلفة لجعل الأمر أكثر تعقيدًا.

وارتكب المشاركون 45 خطأ عند القيام بالمهام بصمت، ولكن المعدل انخفض إلى 10 فقط عندما فكر الأشخاص نفسهم بصوت عال، مع وصف ما كانوا يفعلونه وعملية تفكيرهم.

وبهذا الصدد، قال معد الدراسة، كريستوفر أتكين، الذي قدم النتائج في المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس البريطانية إن "التفكير بصوت عال وقول الكلمات يعزز انتباهك، وبالتالي تركيزك. ويمكن أن يكون هذا النهج مفيدًا لحل الألغاز أو الكلمات المتقاطعة، أو حتى العثور على الطريق في السيارة".

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