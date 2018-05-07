السجن 18 عامًا لباكستاني قذف القاضي بالحذاء

أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن لمدة 18 عاما ضد رجل أهان القاضي، مع تغريمه مبلغ 200 ألف روبية باكستانية (الدولار يوازي 600ر115 روبية) بعدما قذفه بحذاء في مدينة ملتان بإقليم البنجاب.



وذكر موقع صحيفة "ديلي باكستان" أن المتهم محمد إيجاز، وكان يحاكم في قضية سرقة، قذف القاضي زاهد قيوم بالحذاء في قاعة المحكمة، لشعوره بانكسار القلب وإيداعه الحبس رغم صدور أمر بالإفراج عنه بكفالة.



وأوضحت الشرطة أن إيجاز رفع صوته بالنحيب، قائلا إن المحكمة منحته كفالة ولكنه لم يفرج عنه على مدار العام الماضي لعدم وجود أمر بالإفراج.



وكان القاضي قيوم ينظر في القضية ولكن فجأة قذف المتهم حذاءه عليه.