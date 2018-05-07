القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

عالم
الإثنين 07/مايو/2018 - 09:32 ص

السجن 18 عامًا لباكستاني قذف القاضي بالحذاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2159566

أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن لمدة 18 عاما ضد رجل أهان القاضي، مع تغريمه مبلغ 200 ألف روبية باكستانية (الدولار يوازي 600ر115 روبية) بعدما قذفه بحذاء في مدينة ملتان بإقليم البنجاب.

وذكر موقع صحيفة "ديلي باكستان" أن المتهم محمد إيجاز، وكان يحاكم في قضية سرقة، قذف القاضي زاهد قيوم بالحذاء في قاعة المحكمة، لشعوره بانكسار القلب وإيداعه الحبس رغم صدور أمر بالإفراج عنه بكفالة.

وأوضحت الشرطة أن إيجاز رفع صوته بالنحيب، قائلا إن المحكمة منحته كفالة ولكنه لم يفرج عنه على مدار العام الماضي لعدم وجود أمر بالإفراج.

وكان القاضي قيوم ينظر في القضية ولكن فجأة قذف المتهم حذاءه عليه.

موضوعات متعلقة

ميانمار ترفض الإفراج عن مراسلى «رويترز»

أبرزهم «بوش».. مسئولون ورؤساء تعرضوا للضرب بالحذاء

احتجاز 3 أشخاص على خلفية الاعتداء على نواز شريف بالحذاء

سلمان خان يدفع كفالة 50 ألف روبية ويعود إلى منزله

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ حوالي 7 ساعات

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟

منذ 3 أيام

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 3 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 3 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

الآن

الجيش السورى يعتزم تقسيم منطقة سيطرة «داعش» فى دمشق إلى قسمين

أسعار العملات العربية اليوم.. و«الريال السعودى» بـ4.73 جنيه

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى

اليوم.. محاكمة قاتل زوجته وابنته بمنشأة ناصر

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

كشكول

غداً.. مايكروسوفت مصر تعلن عن أسماء الفائزين بكأس التخيل (Imagine Cup) 2018 بجامعة عين شمس

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

الأمصار

الأردن تشهد تحضير فعاليات مؤتمر "سوفكس2018"

الرئيس الروسي يؤدي اليمين الدستورية.. اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

النتائج الأولية.. المستقبل يحصل على 3 مقاعد وميقاتي 4 بالشمال اللبناني

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الصحة العالمية": 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون هواء ملوثًا

دراسة توضح طريقة الاحتفاظ بالتفاصيل فى الذاكرة

فيديوجراف.. «إطلالة ساندي ومعركة صلاح» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads