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الإثنين 07/مايو/2018 - 09:27 ص

"الصحة العالمية": 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون هواء ملوثًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2159561

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية عن أنه يتنفس 9 من كل 10 أشخاص على مستوى العالم هواء ملوثا، مشيرا إلى أنه في أوروبا والأمريكتين، لا تزال مستويات تلوث الهواء مستقرة على مدى السنوات الست الماضية مع حدوث تحسن طفيف.

وجاءت مدينة "مظفربور" في الهند كأكثر مدن العالم تلوثا إذ سجلت 197 ميكروجراما لكل متر مكعب من الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء.

كما أورد التقرير قائمة بأكثر الأماكن تلوثا في البرتغال التي بها أعلى تركيز من الجسيمات الدقيقة التي تؤثر على الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، ووفقا للتقرير، فقد تجاوزت 15 منطقة في البرتغال الحد الأقصى المسموح به من جسيمات الاستنشاق الناعمة (PM2.5) والتي تقول عنها المنظمة العالمية إنها لا ينبغي أن تزيد على 10 ميكروجرامات لكل متر مكعب من الهواء.

وتشمل أكثر الأماكن تلوثا العاصمة لشبونة وبلدة كاشكايش ومدينة ألمادا، فيما جاءت مدينة "إيستاريجا" كأكثر مدن البرتغال تلوثا (15 ميكروجراما).

وأشارت صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" البرتغالية إلى التلوث الناجم عن أن هذه الجسيمات الدقيقة قادرة على اختراق الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، ما يسبب أمراضا مهددة للحياة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الرئة والتهابات الجهاز التنفسي.

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