بعد قليل.. انطلاق قمة مديرى تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة

تنطلق، بعد قليل، فعاليات النسخة الرابعة للقمة السنوية لمديري تكنولوجيا المعلومات في مصر، التي تستضيفها شركة البيانات الدولية "آي دي سي" في مصر وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وعدد من الشركات التكنولوجية العالمية، وتقام القمة تحت رعاية المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ومن المقرر حضور مها خليل رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لإيتيدا ورئيس مجموعة «آي دي سي» وأكثر من 100 من قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدراء التنفيذيين للمعلومات الأكثر تأثيرًا على مستوى الدولة.