غدًا.."المحافظين" ينظم ملتقى توظيفيا للشباب بالزاوية الحمراء

ينظم حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، ثاني ملتقى توظيفي تحت عنوان "ابدأ" صباح غد، الثلاثاء بمشاركة 40 شركة من قطاعات متنوعة لتوفير 7000 فرصة عمل، وذلك استكمالا لما بدأه الحزب لتشجيع الاستثمار وإتاحة فرص عمل عادلة ولائقة بالشباب.



ومن المقرر أن يقام الملتقى التوظيفي بمنطقة الزاوية الحمراء، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وتحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، ويشمل الملتقى جميع التخصصات للشباب من سن 18 حتى 50 سنة بمؤهل ودون.



وأوضح عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، أن الدعوة موجه للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية وآمنة فى نطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، يوم غدٍ الثلاثاء فى تمام التاسعة صباحا، مشيرًا إلى أن الملتقى التوظيفى له امتيازات عديدة منها عقد عمل دائم وتأمين صحي واجتماعي وبوليصة تأمين على الحياة وتنقلات للموظفين وسكن للمغتربين.



وتمنى نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التنظيم، مشاركة فعالة من الشباب لخدمة أبناء الوطن في ظل ظروف قاسية تمر بها البلاد، خصوصا وأن من ضمن أولويات الحزب هى محاربة البطالة والفقر.