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الإثنين 07/مايو/2018 - 08:50 ص

"طالبان" تنفى تورطها فى تفجير مسجد بأفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2159526

نفت حركة طالبان المسلحة في أفغانستان تورطها في تفجير مسجد بإقليم خوست جنوب شرق البلاد.

وأوردت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن التفجير من المحتمل أن قام به تنظيمات معادية لطالبان بهدف تشويه سمعة الجماعة.

وأسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا، وإصابة العشرات حيث وقع بالقرب من منطقة يعقوبي، واستهدف مسجدا تجمع فيه عشرات الأشخاص للحصول على بطاقات الناخبين.

كانت هذه ليست المرة الأولى التى يستهدف فيها المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية مركزا لتسجيل بيانات الناخبين، إذ إن هناك هجمات مماثلة فى أجزاء أخرى من البلاد بما فى ذلك العاصمة كابول خلال الأسابيع الأخيرة.

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