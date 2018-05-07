اليوم.. "مايكروسوفت" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة كأس التخيل

تنظم شركة مايكروسوفت مصر اليوم الإثنين حفل الإعلان عن الفائزين من مصر في مسابقة كأس التخيل(Imagine Cup) بقاعة الاحتفالات الكبرى "فلسطين" بجامعة عين شمس، العباسية.



وتستهدف هذه المسابقة في دورتها السنوية السادسة عشر إلى منح الشباب الفرصة لاكتساب خبرات جديدة على صعيد التقنيات والأعمال وتعزيز مهاراتهم في العمل ضمن فريق واحد.



خلال الاحتفالية، سيتم الإعلان عن الفرق الفائزة في مسابقة كأس التخيل (Imagine Cup) لعام 2018 بحضور كل من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وخالد عبد القادر، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر.



وعقب الإعلان عن الفرق الفائزة، سيتنافس هؤلاء الشباب مع فرق إقليمية أخرى تمهيدًا للمشاركة في النهائيات العالمية التي تبلغ جائزتها الكبرى 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى كأس المسابقة.