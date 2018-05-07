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الإثنين 07/مايو/2018 - 08:45 ص

كثافات مرورية بشوارع وميادين الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2159521

شهدت معظم شوارع وميادين الجيزة ظهور كثافات مرورية، بسبب زيادة الأحمال، منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة، ويفضل كوبرى الجلاء بديلا مروريا، كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى الدقى، بسبب أعمال إصلاحات، ما أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من وزارة الزراعة حتى ميدان الجامعة والجيزة، كما ظهرت كثافات أخرى بكوبرى 15 مايو، وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائرى حتى منطقة الجامعة، وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة وبمحيط أعمال نفق النهضة.

كما ظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم، لذلك يفضل شارع فيصل كبديل جيد، كما ظهرت كثافات بميدان الرماية.

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