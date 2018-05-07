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الإثنين 07/مايو/2018 - 08:41 ص

"خدماتى" تُطلق مبادرة "ساهم فى الخير" وتوفر 2000 كرتونة رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان - دعاء أبووالعزم
dostor.org/2159519

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شركة "خدماتى"، إن الشركة أطلقت مبادرة "ساهم فى الخير" لتوفير 2000 كرتونة رمضان للمواطنين غير القادرين على توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس شركة "خدماتى" بأن هذه المبادرة جائت بالتعاون مع جميع مراكز الاتصالات على جميع المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى، لربط مراكز الاتصالات بالمواطنين وإحساسهم بالدور المجتمعى الذى يجب أن يقومو به تجاه الأهالى.

وأضاف أن المبادرة تأتى بالتعاون مع جميع مراكز الاتصالات، وستحمل "خدماتى" نصف تكلفة الكرتونة التى ستمنح للمواطنين ومراكز الإتصالات ستتحمل النصف الآخر، وستقوم المراكز بتوزيعها على المواطنين.

وتعد "خدماتى" من أولى الشركات فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى تم تاسيسها فى عام 2008 وتقوم بتوفير خدمات استخراج شهادات الميلات والوفاة وبطاقات الرقم القومى وجواز السفر وغيرها من الخدمات التى تقوم بتوصيلها للعميل فى المنزل أو يستلمها من أقرب وكيل للشركة، إضافة إلى خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة ودفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة الأخرى.

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