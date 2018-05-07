اليوم.. انطلاق قمة تكنولوجيا الموارد البشرية الرابعة بدبى

تنطلق قمة تكنولوجيا الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الإثنين في دورتها الرابعة بفندق بلاتزو فرزاتشي بجدول أعمالٍ حافلٍ بالعديد من المواضيع وفي مقدمتها تأثير الفوضى الخلاقة في التكنولوجيا على المنظمات وما تعنيه بالنسبة للوظائف والمهارات ومستقبل بيئة العمل.



وتستضيف القمة التي تستمر ليومين عددا من أبرز المفكرين في مجالي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي، والذين سيناقشون اتجاهات التكنولوجيا الرئيسية التي تؤثر على سير عمل قطاع الموارد البشرية في العصر الرقمي الحالي.



بدأت القمة أعمالها هذا الصباح بكلمة ترحيبية ألقتها الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات سعادة فريدة عبدالله محمد العلي، وإثر ذلك بقليل، بدأ جدول الأعمال بعرضٍ قدمه خبير استشراف المستقبل والكاتب الشهير كريستيان كروم بعنوان "إضفاء الصبغة الإنسانية على بيئة العمل"، وفيه سلّط الضوء على التغيير الجذري الذي تضفيه التكنولوجيا على مستقبل الموارد البشرية وعلى الطريقة التي نعيش ونعمل بها.



وتتخلل جلسات اليوم الأول سلسلة من النقاشات المُلهمة بإدارة عددٍ من رواد الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات مثل محمد عماد الدين من قسم الحلول والتعاون في "آي بي إم" وشوب ساها من "إنفور" وفريدريك بالون من "بيبول فلوينت" إلى جانب عددٍ من خبراء الموارد البشرية الإقليميين.



وستتم مناقشة طيف واسعٍ من المواضيع مثل الربط بين الذكائين الصناعي والبشري وتأثير الذكاء الصناعي على مستقبل الأعمال، وضرورة إعادة ابتكار سوق الكفاءات مع انتقال إدارة رأس المال البشري إلى السحابة الإلكترونية.



وقال فريديرك بالون، مدير قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "بيبول فلوينت" الراعي الذهبي لقمة هذا العام: "تمرّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحولاتٍ جذرية ونحن متأكدون أن توفير بيئة عمل تفاعلية تعكس ثقافة الشركة وهويتها التوظيفية واستراتيجيتها الفريدة في تنمية قوة العمل سيصبح المحرك الأساسي الذي سيعيد رسم خارطة المنطقة في عام 2018 فصاعدا.



وتعد فعاليات مثل قمة تكنولوجيا الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصةً ثمينة تتيح لمدراء الموارد البشرية فهم الطريقة التي يمكن من خلالها استخدام التكنولوجيا لدعم تطوير قوة العمل ومسايرة التغيرات وبناء بيئة عمل رقمية فعالة".