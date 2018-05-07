القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الإثنين 07/مايو/2018 - 07:59 ص

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة اليوم.. والقاهرة 30 درجة

الأرصاد: رياح مثيرة
dostor.org/2159512

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح اليوم الاثنين على أغلب الأنحاء، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق هناك.

كما تنشط على غرب البحر المتوسط وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري والطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30
وسط الدلتا 17 29
الإسكندرية 17 24
بلطيم 17 25
مطروح 18 23
السلوم 15 27
سيوة 19 32
بورسعيد17 24
دمياط 18 24
العريش 18 25
رفح 19 25
الإسماعيلية 19 31
السويس 19 31
رأس سدر 21 30
نخل 18 32
نويبع 23 29
طابا 22 26
كاترين 15 25
الطور 23 29
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 24 34
مرسى علم 22 33
الفيوم 21 31
بني سويف 22 31
المنيا 22 32
أسيوط 22 32
سوهاج 23 34
قنا 24 38
الأقصر 25 39
أسوان 26 42
أبوسمبل 26 42
الوادي الجديد 24 37
شلاتين 25 36
أبورماد 25 35
رأس حدربة 26 34
حلايب 27 34

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