الصين واليابان تعتزمان الاتفاق على آلية اتصالات لمنع الحوادث

يعتزم زعماء الصين واليابان، الاتفاق على إنشاء آلية اتصالات ثنائية في المستقبل القريب لمنع وقوع الحوادث في البحر وفي الجو، على خلفية استمرار التناقضات الإقليمية.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق خلال المفاوضات في طوكيو، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، على هامش القمة الثلاثية لزعيمي البلدين ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن — المقرر عقدها في 9 مايو الجاري.



في الوقت نفسه، قالت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الصين واليابان أثناء الاتفاق على إطلاق آلية الاتصالات لن يأتيا على ذكر جزيرة سينكاكو (دياويو) غير المأهولة والمتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.



ومع ذلك، وفقا "لكيودو"، تصر الصين على أن هذه الجزر، والتي تطالب بها أيضا سلطات تايوان، بأن يتم ذكرها.