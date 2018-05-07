بوتين يستعد لتسلم ولايته الرئاسية الرابعة

يتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مقاليد ولايته الرابعة على رأس الكرملين، والتي تستمر حتى سنة 2024 بعد أن أمضى 18 عاما في الحكم كرئيس ورئيس للوزراء.



وبعد فوزه بنسبة 76،7% من أصوات المقترعين وهي الأعلى منذ وصوله إلى الحكم، فرض بوتين نفسه بصفته الرجل القوي في روسيا التي عزز مكانتها على الساحة الدولية رغم التوتر المتنامي مع القوى الغربية.



وأشاد بوتين خلال حملته الانتخابية بالقدرات الجديدة العسكرية الروسية متحدثا عن صواريخ «لا تقهر»، لكنه أكد بعد فوزه المظفر أنه سيعمل على خفض الانفاق العسكري في 2018 و2019، ونفى خوض سباق نحو التسلح.



وقال المحلل دميتري أورشكين لـ «فرانس برس»: إنه بعد ضم القرم من أوكرانيا في 2014 الذي لقي تأييد غالبية الروس وعزز شعبيته المرتفعة، فإن مهمة بوتين تقوم اليوم «على عدم ضم أراض جديدة وإنما على أن يجعل العالم كله يأخذ مصالح روسيا في الاعتبار ويتقبل مكتسباتها».