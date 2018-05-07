الشرعية تستعيد السيطرة على مواقع شمالى محافظة صعدة باليمن

استعادت القوات الشرعية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، السيطرة على منطقة "آل صبحان" بالكامل و"تبة مجازه" و"تبة الهشيمه"، بمحور علب بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة، بعد معارك استمرت قرابة خمسة أيام وحصار خانق على ميليشيات الحوثي فيها دام لأكثر من أسبوعين.





وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك انتقلت إلى "أبواب الحديد" التي أصبحت تحت السيطرة النارية لقوات الجيش اليمني، وفقًا لما نقلت عنه "سكاي نيوز" عربية، اليوم الإثنين.



وأسفرت لمعارك والغارات عن عدد من القتلى والجرحى، وكذلك العثور على مخازن أسلحة تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بينها مدفع 23م ط، ومدفع هاوزر، ومدفع هاون 160، إلى جانب عشرات القذائف، والدراجات النارية التي كانت تستخدمها الميليشيات للإمداد ونقل جرحاها.