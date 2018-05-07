القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

عالم
الإثنين 07/مايو/2018 - 05:09 ص

مرشحة «ترامب» لرئاسة «سى آى إيه» تعرض التخلى عن ترشحها

مرشحة «ترامب» لرئاسة
مرشحة «ترامب» لرئاسة «سى آى إيه» تعرض التخلى عن ترشحها
عبير سليم
dostor.org/2159503

ذكرت تقارير اخبارية في وقت متأخر من، أمس الأحد، أن جينا هاسبل، مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أبلغت البيت الأبيض رغبتها في التخلي عن ترشحها إذا كان سيضر بها وبسمعة الوكالة.

وكشفت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، عن أنه كان من المقرر أن يتم تأكيد ترشيح "هاسبل" أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء المقبل، لكن تم استدعاؤها إلى البيت الأبيض قبل عطلة نهاية الأسبوع؛ بسبب تساؤلات حول مشاركتها في برنامج استجواب مثير للجدل كانت تستخدمه الوكالة.

ولعبت "هاسبل"، 61 عامًا، دورًا في عمليات التعذيب المزعومة للمعتقلين المشتبه في أنهم إرهابيون، بصفتها ضابطًا سريًا في (سي آي إيه) في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حسب ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ حوالي 6 ساعات

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ اسبوع

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ اسبوع

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ أقل من شهر

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

الآن

أسعار العملات العربية اليوم.. و«الريال السعودى» بـ4.73 جنيه

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى

اليوم.. محاكمة قاتل زوجته وابنته بمنشأة ناصر

هانى رمزى يُعلن انسحابه من السباق الرمضانى

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

كشكول

غداً.. مايكروسوفت مصر تعلن عن أسماء الفائزين بكأس التخيل (Imagine Cup) 2018 بجامعة عين شمس

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

النتائج الأولية.. المستقبل يحصل على 3 مقاعد وميقاتي 4 بالشمال اللبناني

حزب الله: سعد الحريري خسر في دائرته

بالفيديو.. المتحدثون باسم الجاليات العربية يتضامنون مع فلسطين

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

دراسة توضح طريقة الاحتفاظ بالتفاصيل فى الذاكرة

فيديوجراف.. «إطلالة ساندي ومعركة صلاح» أبرز أخبار اليوم

«اتجاهات النقد في الصحافة الأدبية» رسالة ماجستير بـ«آداب القاهرة»

ads
ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads