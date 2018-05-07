مرشحة «ترامب» لرئاسة «سى آى إيه» تعرض التخلى عن ترشحها

ذكرت تقارير اخبارية في وقت متأخر من، أمس الأحد، أن جينا هاسبل، مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أبلغت البيت الأبيض رغبتها في التخلي عن ترشحها إذا كان سيضر بها وبسمعة الوكالة.



وكشفت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، عن أنه كان من المقرر أن يتم تأكيد ترشيح "هاسبل" أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء المقبل، لكن تم استدعاؤها إلى البيت الأبيض قبل عطلة نهاية الأسبوع؛ بسبب تساؤلات حول مشاركتها في برنامج استجواب مثير للجدل كانت تستخدمه الوكالة.



ولعبت "هاسبل"، 61 عامًا، دورًا في عمليات التعذيب المزعومة للمعتقلين المشتبه في أنهم إرهابيون، بصفتها ضابطًا سريًا في (سي آي إيه) في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حسب ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الإثنين.