الجيش السورى يعتزم تقسيم منطقة سيطرة «داعش» فى دمشق إلى قسمين

أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، اليوم الإثنين، أن الجيش السوري، قريبًا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم داعش الإرهابى إلى قسمين، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وقال نفنوف: «بالأمس كان في موقع مقر كتيبتي مواقع للمسلحين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تقدمنا 500 متر، من الناحية الأخرى تتقدم كتيبة أخرى من جيشنا، قريبا سنلتقي، لذلك سنقطع المناطق التي يحتلها مسلحو داعش إلى قسمين، ومن ثم سوف نسحق وندمر الإرهابيين».



