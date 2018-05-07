الخميس.. انطلاق مبادرة التخفيضات الكبرى فى مدينة دبى

ينطلق الخميس المقبل، في مدينة دبي الإماراتية، مبادرة التخفيضات الكبرى، بمشاركة 300 علامة تجارية في أكثر من 1000 محل تجاري، حسب صحيفة "البيان" الإمارتية، اليوم الإثنين.



وأوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري، أن المبادرة التي ستبدأ الأسبوع الحالي وتستمر لمدة 3 أيام، ستقدم المحلات التجارية فيها خصومات تتراوح بين 25% حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية.



ويشارك في المبادرة أكثر من ألف محل تجاري وأكثر من 300 علامة تجارية؛ لتقدم مجموعة من العروض الرائعة عبر تشكيلة من البضائع تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى.



ووفقا للصحيفة الإماراتية، فإن مبادرة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" تعد من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة، الذي يتضمن المهرجانات التي تعنى بالتسوق والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، والفعاليات ذات الصلة بالتنزيلات، وتجارب وأنشطة حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي.