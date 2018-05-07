الشاعر المغربى ياسين عدنان: القاهرة مدنٌ فى مدينة

علّق الكاتب والإعلامي المغربي ياسين عدنان، على زيارته للقاهرة، وتوقيعه ديوان «الطريق إلى جنة النار» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقال: «هنا القاهرة. مطار القاهرة. أو ميناؤها الجوي. كنت في يفاعي أضحك من هذه التسمية. فالموانئ للبحار لا للنفاذ من أقطار السماوات. لكنني وجدت فيما بعد من إخواننا المشارقة من يستثقل كلمة مطار التي اعتمَدْناها نحن. ثم إن لهم بعض الحق. هم على الأقل كانوا أكثر أمانة في ترجمة الكلمة اللاتينية. إنه بالضبط كما يقولون: ميناء جوي».



وأضاف «عدنان» في تدوينة له٬ عبر حسابه علي الفيس بوك: «هذا عن المطار، فماذا عن القاهرة؟ اعتدتُ أن أكتب عن المدن شعرا في المطارات ومحطات العبور٬ أو محكيات منذورة لكتاب قادم. لكنني أجد على الدوام صعوبة في الكتابة عن القاهرة لأنها ليست مدينة. ليست مجرّد مدينة. إنها طبقات من المدن. مدنٌ في مدينة. والكتابة عنها تحتاج الكثير من التريّث. وأنا أقطع شارع الفجّالة قادما إليه من باب الشعرية باتجاه ميدان رمسيس، حينما قلت لسهير، مرافقتي، أين الفجل؟ قالت لي إن الفجل هجر شارعه من زمان. ثم حلت محله الكتب. وبعدها السيراميك. لكل من هذه المواد روادها. والشارع يتجدّد بتجدّد الرواد».



وتابع الشاعر: «ألم أقل لكم إن القاهرة طبقات مدن. مدينة فرعونية جاءت بعدها مدينة الأقباط ثم الفسطاط مدينة عمرو بن العاص فقاهرة المماليك وقاهرة المعز وقاهرة نابليون وقاهرة الإنجليز وقاهرة جمال عبد الناصر فالسادات وزحمة يا دنيا زحمة. وما زالت القاهرة تتوسع حتى إنني اكتشفت مؤخرا مدنا جديدة بينها مدينة الشيخ زايد و26 يوليو وغيرها».



واستطرد: «ثم إن هناك سببا آخر للتهيّب. القاهرة مدينةٌ كتَب عنها أبناؤها الكثير. يكفي نجيب محفوظ. لذلك حينما دعتني الصديقة سهير إلى أخذ استراحة من مجالس الأدب وسهرات الأدباء والاستسلام لغواية التجول الحر السعيد في حواري المدينة طلبتُ رأسا زيارة بين القصرين. انطلقنا من الحسين إلى الجمالية قبل أن يشير لنا صديق لسهير اسمه رشوان بأننا في عمق بين القصرين. لم يكن كمال هناك ولا أيٌّ من سلالة السيد أحمد عبد الجواد. فقط شبابٌ يتابعون ليفربول ويهتفون باسم محمد صلاح. تركت المعركة مندلعة على الشاشة وطلبت زيارة زقاق المدق. زقاق إيه يا بيه؟ لا أحد يعرف زقاق المدق. ولا عطيات. ولا ولا... كأنّ محفوظ اخترع المكان والشخوص من عدم».



واوضح: «لكن فيما كنا نزور مطبعة صديقنا رشوان العتيقة في باب الشعرية، وسط الزحمة والميكروباصات، لمحتُها. كانت شهية لذيذة بجسد مكتنز لا تدفق فيه وكانت ابتسامتها ساحرة. لم ينتبه رفيقاي لشيء. كنا قد قررنا الذهاب للعشاء عند زيزو. كبدة اسكندراني وسجق من فضلك. في القاهرة، الحياة شهية وحارة، بسبب الشطة، تماما مثل الكبدة اسكندراني».