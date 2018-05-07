المجموعة القصصية «الطلبية C345» جديد منشورات المتوسط

صدرت حديثاً عن منشورات المتوسط –إيطاليا، مجموعة قصصية جديدة للكاتبة الفلسطينية شيخة حليوى بعنوان «الطلبية C345» لتأتي المجموعة ضمن مشروع «الأدب أقوى» (طبعة فلسطين من الداخل) وسلسلة براءات المتوسط.



بلمحةٍ ذكية، ولغةٍ لا تخلو من الحمولاتِ والإسقاطات التي تضع الواقعي والسريالي في بوتقةٍ واحدة؛ تشرع الكاتبة شيخة حليوى في سردِ قصصها التي تُحيلنا إلى عوالم حميمةٍ، مليئة بالتفاصيل والمشاهد الأقرب في جزئياتها من العمل السينمائي، غير المباشر، أين نقترب من ملامسةِ الحقائق، كما القصص المتخيّلة بنفس المسافة التي نقطعها بين قصةٍ وأخرى، بين نصٍّ وآخر. لا سيما ونحن نمسِكُ بخيط السرد المتواصل دون انقطاع، كنهرٍ لا نهاية له، حتى عناوين القصص تتحوّل إلى جسورٍ صغيرة، تُذكّرنا بوجود ضفّتينِ يمكن اللجوء إليهما، وقد تقمّصنا أجساد الأبطال، بأطرافها المبتورة، والاصطناعية، بل إنَّنا نقعُ على دُمى تلعب دورَ الشريك، وتصفع وجه العالم الذي يحتاج إلى صياغةِ مفاهيم جديدة عن الحياة والوطن والحرب والحب.



شيخة حسين حليوى: ولدت في قرية «ذيل العِرْج» قرية بدويّة فلسطينيّة غير معترف بها في ضواحي مدينة حيفا. تعيش في مدينة يافا منذ أكثر من عشرين عاما. حيثُ تحصلت على البكالوريوس والماجستير في موضوعي التربيّة واللغة العربيّة بدرجة امتياز.



تعملُ كمرشدة للقيادة التربويّة والتعلّم. صدَر لها في القصة: سيّدات العتمة والنوافذ كُتب رديئة ومجموعة شعرية بعنوان: خارج الفصول تعلّمتُ الطيران.



تُرجمت نصوصها إلى العبريّة الإنجليزيّة الألمانيّة البلغاريّة ونشرت في مجلّات عديدة متخصصة.