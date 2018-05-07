الأربعاء.. ندوة «أبطال الإرادة» بدار الأوبرا

ضمن النشاط الثقافي والفكري٬ يحل الفنان الكبير سامح الصريطي٬ ضيفًا على أمسيات الأوبرا الثقافية٬ في لقاء بعنوان "أبطال الإرادة " وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء٬ الموافق 9 مايو الجاري٬ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتدير الندوة الدكتورة غادة الوكيل.



كما يستضيف اللقاء كل من: عمر جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة٬ والمهندسة أمل مندي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية٬ والكابتن علي أبوالنصر، مؤسس ورئيس أول فريق كرة قدم للمكفوفين٬ والدكتورة علا عبيد، مؤسس ورئيس مركز الحفني.