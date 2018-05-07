صدور كتاب «موقف أبى حامد الغزالى من السّماع والآلات الموسيقيّة»

صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب "موقف أبي حامد الغزالي من السّماع والآلات الموسيقيّة.. دراسة تحليليّة نقديّة مقارنة"، للباحث سفيان محجوب.



وفي هذا الكتاب يعيد مؤلفه سفيان محجوب٬ طرح موضوع حكم الموسيقي في الإسلام٬ باحثا عن إمكانية إعتماد موقف الغزالي للبت في هذه القضية الخلافية٬ والسؤال: "هل يقرأ الغزالي فعلا إباحة الموسيقي والعزف على جميع الآلات الموسيقية؟".



وفي هذا السياق يتحرى الكاتب الأدلة التي قدمها "الغزالي"، ويتحقق من مدى صحتها نقلاً وعقلاً٬ ويتتبع أقوال "الغزالي" في كامل كتاب "إحياء" وبعض كتبه الفقهية وغيرها؛ ليرصد أي تغير في موقفه من الموسيقي٬ بغية الخروج بإجابة شافية لقضية حكم الإسلام في الغناء وفي الآلات الموسيقية خاصة.