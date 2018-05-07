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الثقافة
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:49 ص

الخميس.. «تحديات عرض التراث فى مصر» بالمعهد الثقافى الفرنسى

الخميس.. «تحديات
نضال ممدوح
dostor.org/2159490

تنظم مبادرة «اكتشف مصر» بالتعاون مع مبادرة التراث للجميع٬ والمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة٬ محاضرة عامة بعنوان «تحديات عرض التراث فى مصر»، وذلك في تمام الخامسة من مساء الخميس٬ الموافق 10 مايو 2018، بمقر المركز الثقافي الفرنسي فى المنيرة.

ويحاضر فيها محمد بدرى – باحث دكتوراة التراث و الدراسات المتحفية بكلية السياحة والفنادق- جامعة حلوان، وحاصل على درجة الماجستير المشترك فى الحفاظ على التراث وإدارة المواقع التراثية بين جامعة براندنبرج كوتبوس للتكنولوجيا بألمانيا وجامعة حلوان بمصر، وحاصل على دبلوم إرشاد سياحى، وخريج كلية الآداب قسم التاريخ جامعة القاهرة.

وأجرى «بدرى» خلال فترة دراساته عدد من التدريبات المهنية مع مكتب اليونسكو بالقاهرة ونيودلهى بالهند، ويملك خلفية وخبرة سديدة فى مجال إدارة وتسويق المواقع التراثية مع تركيز بحثى على فعالية دور التراث المادى والمعنوى.

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