القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

الثقافة
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:48 ص

صدور «امرأة فى النافذة» بنسختها العربية عن دار التنوير

صدور «امرأة فى النافذة»
نضال ممدوح
dostor.org/2159489

صدرت مؤخرا عن دار التنوير بالقاهرة٬ النسخة العربية لرواية «امرأة في النافذة» تأليف آ.ج. فين AJ Finn ترجمة الحارث النبهان٬ تصدرت الرواية إلى الترتيب الأول على قوائم نيو يورك تايمز منذ صدورها وترجمت إلى 38 لغة.

تعيش آنا فوكس لوحدها في بيتها في مدينة نيويورك، غير قادرة على الخروج، تمضي أيامها في شرب النبيذ ومشاهدة الأفلام القديمة، واستعادة ذكريات الأوقات السعيدة التي عاشتها٬ وأيضا في التلصص على جيرانها، تنتقل عائلة راسل إلى بيت في الجهة المقابلة من الشارع، يبدو أنهم عائلة مثالية: أب وأم وابنهما المراهق، ولكن أثناء تلصص آنا عليهم من نافذتها تشاهد شيئا غريبا٬ يبدأ عالمها بالتخبط، وتتعرى أسراره الصادمة. ما الواقعي؟ وما المتخيَّل؟ ومَن في خطر؟ مَن المسؤول؟ في هذه القصة الجذابة المشوِّقة لا يبدو أحد ولا شيء على ما هو عليه!

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

لبنان: 49% نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية

هل تريزيجيه مظلوم إعلاميًا؟

هل تندلع معركة عسكرية بين إيران وإسرائيل فى مايو الجارى؟

عمرو أديب: "صندوق النقد الدولي مبسوط مننا"

الأكثر قراءة

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

الأكثر قراءة

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

كشكول

غداً.. مايكروسوفت مصر تعلن عن أسماء الفائزين بكأس التخيل (Imagine Cup) 2018 بجامعة عين شمس

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

النتائج الأولية.. المستقبل يحصل على 3 مقاعد وميقاتي 4 بالشمال اللبناني

حزب الله: سعد الحريري خسر في دائرته

بالفيديو.. المتحدثون باسم الجاليات العربية يتضامنون مع فلسطين

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

دراسة توضح طريقة الاحتفاظ بالتفاصيل فى الذاكرة

فيديوجراف.. «إطلالة ساندي ومعركة صلاح» أبرز أخبار اليوم

«اتجاهات النقد في الصحافة الأدبية» رسالة ماجستير بـ«آداب القاهرة»

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads