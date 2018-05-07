صدور «امرأة فى النافذة» بنسختها العربية عن دار التنوير

صدرت مؤخرا عن دار التنوير بالقاهرة٬ النسخة العربية لرواية «امرأة في النافذة» تأليف آ.ج. فين AJ Finn ترجمة الحارث النبهان٬ تصدرت الرواية إلى الترتيب الأول على قوائم نيو يورك تايمز منذ صدورها وترجمت إلى 38 لغة.



تعيش آنا فوكس لوحدها في بيتها في مدينة نيويورك، غير قادرة على الخروج، تمضي أيامها في شرب النبيذ ومشاهدة الأفلام القديمة، واستعادة ذكريات الأوقات السعيدة التي عاشتها٬ وأيضا في التلصص على جيرانها، تنتقل عائلة راسل إلى بيت في الجهة المقابلة من الشارع، يبدو أنهم عائلة مثالية: أب وأم وابنهما المراهق، ولكن أثناء تلصص آنا عليهم من نافذتها تشاهد شيئا غريبا٬ يبدأ عالمها بالتخبط، وتتعرى أسراره الصادمة. ما الواقعي؟ وما المتخيَّل؟ ومَن في خطر؟ مَن المسؤول؟ في هذه القصة الجذابة المشوِّقة لا يبدو أحد ولا شيء على ما هو عليه!