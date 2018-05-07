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الإثنين 07/مايو/2018 - 03:47 ص

اليوم.. انعقاد لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية

انعقاد لجنة المنافذ
انعقاد لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية
عبير سليم
dostor.org/2159488

تستضيف الخرطوم اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يرأس الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم وكيل وزارة الخارجية، فيما يرأس الجانب المصري الدكتور فتحي عبد العظيم المشرف على قطاعي التعاون العربي والإفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، بحسب صحيفة "كوش نيو"، مساء أمس: من المقرر أن تبحث اجتماعات اللجنة سبل تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر منفذي أشكيتقسطل وأرقين البريين، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتعد لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة، من أهم آليات التعاون الثنائي بين البلدين والتي درجت علي عقد دوراتها بانتظام.

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