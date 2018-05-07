الأحد.. عرض فيلم «الحب والسرقة ومشاكل أخرى» بالمعهد الهولندى

يُنظم المعهد الفلمنكي الهولندي بالقاهرة٬ عرض للفيلم الفسطيني "الحب والسرقة ومشاكل أخرى" للمخرج مؤيد عليان٬ وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء الأحد٬ الموافق 13 الجاري.



ويدور الفيلم حول "ﻣﻮﺳﻰ" والذي يقع٬ ﻓﻲ ورﻃﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺮق اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ووﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ، ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺘﺸﻒ أن ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺪي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﺄﺳﻮر.



و"ﻣﻮﺳﻰ" ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﻓﻊ رﺷﻮة ﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ، وﺗﺼﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻌﻴدًا ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻐﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻄﻤﺔ واﻟﻀﺎﺋﻌﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺎربًا ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات الإﺳﺮاﺋﻴﻠية.

