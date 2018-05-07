كتاب «نظرية الرواية العربية».. جديد الناقد فيصل دراج

طرحت دار أزمنة مؤخرا٬ كتاب "نظرية الرواية والرواية العربية" للناقد الدكتور فيصل دراج.



وقال المؤلف في مقدمته للكتاب: «نشأت الرواية العربية فـي شرط تاريخي مختلف، يفتقر إلى العلوم الحديثة وتكاملها، أي يفتقر إلى ما يقيم حوارًا معرفيًا فاعلًا بين جنس كتابي وآخر. ولذلك كان على هذه الرواية فـي زمن البدايات، كما فـي الأزمنة اللاحقة، أن تذهب فـي مسار خاص بها، لايتخفّف من الهجنة والغرابة إلا قليلًا. كأنّه كان على هذه الرواية، وفـي فضاء اجتماعي تنقصه العلوم الحديثة وتكاملها، أن تنشئ ذاتها، وأن تشي، وبشيء من التلعثم والصمت، بنظرية خاصة بها، تصدر عن مسارها الذاتي وأسئلتها الخاصة وتطورها المتلاحق، بعيدًا عن فلسفات جمالية لا تلتقي بها، لأن هذه الفلسفات لا وجود لها».