غدًا.. افتتاح معرض وإعلان جوائز «ماراثون الصورة»

يشهد مركز الصورة المعاصرة بوسط البلد٬ في تمام السابعة من مساء غدا الثلاثاء٬ حفل توزيع جوائز «ماراثون الصورة»٬ والتي شارك فيها أكثر من ٧٠ متسابق ومتسابقة٬ خلال يوم طويل امتد لعشر ساعات، اشتبك المتسابقون والمتسابقات مع ثنائيات؛ هم والعكس، الرضا التام والعكس، أبشع شئ في العالم والعكس، البطل بالنسبة لي والعكس، وأخيرًا، الاستسلام والعكس. بالتوازي مع القاهرة، حدث المارثون في كل من رام الله وكوبنهاجن، أكتر من ٦٠٠ صورة هي نتاج اليوم التفاعلي في القاهرة.



هذا ويفتتح معرض «ماراثون الصورة»، والذي يضم الصور الفائزة بجانب عرض صور مُختارة لكل المشاركين والمشاركات، يستمر المعرض حتي ٢٩ مايو ٢٠١٨.