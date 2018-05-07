12 مايو.. مناقشة «بتسيب أثر» بمكتبة مصر الجديدة

ضمن فاعليات نادى الكتاب الشهري٬ التابع لمكتبة مصر الجديدة٬ تقام في تمام السادسة والنصف٬ من مساء السبت 12 مايو الجاري٬ ندوة لمناقشة ديوان «بتسيب أثر» للشاعرة ياسمين الشاذلى، هذا ويتناول الديوان بالنقد والتحليل الكاتب الصحفى سيد شومان.



ومن قصائد الديوان:

الحلم أغلى من جبان اتوارى وقت الحب

الحلم موقف والمواقف تعمل الإنسان

أنحنيلك وانت رافع راسى بين الناس

مش مجرد رد فعل وكسرتى ببلاش

وأنحنيلك وارتجف، لو فى مرة واحدة بس

ابتديت بالفعل بالشعور مختلف

فزعت طلقة فى حلم عجز

او تشد ستاير التلج الرتيب

تنبض بحلم جديد يستاهل الإخلاص.