دار آفاق تصدر «القوة والمجد» فى نسختها العربية

صدرت حديثا عن دار آفاق للنشر بالقاهرة٬ النسخة المترجمة٬ من رواية «القوة والمجد» للكاتب الإنجليزي جراهام جرين٬ ونقلها للعربية حسين محمد القباني.



ولد جراهام جرين في 1904 بعد مغادرته كلية باليول في أكسفورد٬ عمل لمدة أربع سنوات كمساعد محرر في جريدة الـ تايمز، وقد رسخ شهرته بروايته الرابعة: قطار إسطنبول في 1935 قام برحلة عبر ليبيريا، وصفت في رحلة بلا خرائط، وعين عند الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وزار المكسيك في 1938 ليكتب عن الاضطهاد الديني هناك، ونتيجة لهذا كتب الطرق غير القانونية وفيما بعد، وروايته المشهورة: القوة والمجد.



نشرت رواية: صخرة برايتون في 1938 وفي 1940 أصبح المحرر الأدبي لجريدة سبكاتاتور، في السنة التالية تعهد بالقيام بعمل مكتب الشؤون الخارجية وأصبح مقره في سيراليون من 1941 إلى 1943.



أنتجت هذه الفترة فيما بعد روايته: صميم الموضوع التي تدور أحداثها في غرب أفريقيا، وتتضمن روايات أخرى: نهاية العلاقة، الأمريكي الهادئ، رحلات مع خالتي، القنصل الفخري، والقطبان والعدو.