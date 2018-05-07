عاصم الدسوقى يحاضر فى قراءة التاريخ بـ«السنارى»

يستضيف بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ في تمام السادسة من مساء، اليوم الإثنين٬ ندوة بعنوان «الموضوعية والذاتية في قراءة التاريخ» للمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي.



يشار إلى أن «الدسوقي» صدر له العديد من الكتب المترجمة منها: «تفكيك أوروبا العثمانية إنشاء دول البلقان القومية 1804 1920»، ومراجعة وتقديم كتاب «الأصول الإجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر» 2001، بالإضافة إلى مراجعة وتقديم المئات من الكتب: «أرمن مصر .. وفلسطين بعيدا عن السياسة» الصادر عن دار العربى للنشر والتوزيع عام 2017، و«الأقباط والمشاركة الوطنية» الصادر فى عام 2015.