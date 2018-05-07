انطلاق أول مسبار أمريكى لدراسة الكواكب من الداخل

انطلق صاروخ من طراز «أطلس 5» متجها إلى المريخ من قاعدة «فاندنبيرج» الجوية في ولاية كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح، أول أمس السبت، حاملا أول مسبار آلي صممته إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) خصيصا لاستكشاف كوكب آخر غير الأرض من الداخل.



وبحسب «سكاي نيوز»، اليوم الإثنين، انطلق المسبار (إنسايت) من على ساحل وسط كاليفورنيا ليتمكن السكان في قطاع عريض من الولاية من مشاهدة انطلاق أول مسبار أمريكي لدراسة الكواكب من الداخل فوق المحيط الهادي قبل الفجر.



وسينفصل الصاروخ عن المسبار بعد حوالي 90 دقيقة من الإطلاق ليقطع 484 مليون كيلومتر وصولا إلى الكوكب الأحمر، ويصل المسبار إلى وجهته خلال ستة شهور حيث سيهبط على أرض سهلية ممهدة قريبة من خط استواء الكوكب.



وبمجرد استقراره على سطح الكوكب سيقضي المسبار (إنسايت)، الذي يزن 360 كيلو ويعمل بالطاقة الشمسية، عامين، أي ما يساوي عاما واحدا على المريخ، في الغوص في أعماق الكوكب بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ، بالإضافة إلى أصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية.