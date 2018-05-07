صدور رواية «رصد» للكاتبة علا عليوات

لعل موضوع البحث عن الكنوز المدفونة أخذ حيزًا كبيرًا في الأعمال الدرامية والأدبية خلال العقود الأخيرة، وما رافق تلك الظاهرة من عمليات شعوذة ونصب واحتيال، واختلاط الحقائق بالخرافة، ووصولها حد الأسطرة، ومع ذلك فقط شغلت الظاهرة الرأي العام كثيرا، وانخرطت فيها أعداد كبيرة من الناس من مختلف المستويات الاجتماعية، وبدوافع متنوعة، سواء أكان ذلك بدافع البحث عن الثراء السريع، أو الخروج من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الأفراد، مثل البطالة أو الإفلاس.



الكاتبة الشابة علا عليوات، خاضت غمار هذا الموضوع، في روايتها" رصد" الصادرة مؤخرا عن الآن ناشرون وموزعون، مدفوعة بالرغبة بالحفر في الأبعاد النفسية لهذه الظاهرة، إلى جانب الأبعاد الأخرى العقائدية، والمعرفية، والاجتماعية. فالشاب يوسف، الرقيق، المهتم بجمع الحشرات ودراستها، الذي يلجأ للالتحاق بمجموعة من صائدي الكنوز، يضطر إلى ذلك تحت وطأة البطالة التي يعاني منها، وهو يحلم، كما بقية البشر، بلحظة حب تلقي فيها حبيبته برأسها على كتفه.



وقالت المؤلفة في روايتها: «الأشخاص الذين يرتبط بهم يوسف لا يجمعهم شيء، كل منهم له هدف:ما الذي قد يجمع هذا الأستاذ بنظارته السميكة وشاربيه المقوسين ولحيته الكثة- التي تبدو وليدة الإهمال واللامبالاة أكثر منها محاولة لإثبات موقف- بذلك الشيخ ذي اللحية القصيرة المشذبة والدشداشة والعمامة الصوفية».



وتابعت: «نظر إلى عناد إلى جانبه وسأل نفسه عمّا جمعه به هو أيضًا. منذ الطفولة وهما يسكنان في منزلين متجاورين ويرتادان المدرسة نفسها، لكنّه لطالما شعر بنفور من فجاجته وبلاهته بلغ حد الاشمئزاز، فلم يتصوّر يومًا أن يبلغ به اليأس أن يذهب إليه بقدميه ويطلب منه إشراكه فيما يفعله، أيًا كان ذلك».



وتسير الرواية في خطين متوازيين: رواية إليانا الرومانية، التي تخفي كنزا في الصخر إلى جوار قبر أبيها، هو كل ما ورثته الفتاة من أبيها المتوفى، وحرصا منها أن لا يسلبه أحد، وبالأخص كاسيوس الذي كان يتقرب منها طمعا بالمال، وأوردت الكاتبة هذه القصة حتى توحي بأن فكرة الكنوز المدفونة والعلامات فوقها التي تسمى رصدا، إن هي إلا حقيقة، لكن في المقابل، نجد القصة الأخرى الموازية ليوسف ومجموعته لا تملك سوى أن تبحث عن تلك الكنوز الضائعة بوسائل غير واقعية، فتؤول النتيجة إلى فشل متكرر، فيوسف الذي يفشل في المحاولة الأولى، ويكتشف حقيقة خزعبلات البحث عن الكنوز، ويقرر التوقف عن ذلك، لكنه يعود لهذا العمل بعد سنوات تحت ضغط الحاجة، ليفشل من جديد.